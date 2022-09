Brielle tast flink dieper in de buidel: herstel kademuur kost ruim 2,2 ton extra

Eind oktober 2020 trok de Brielse gemeenteraad al een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro uit voor de renovatie van de kademuur op Maarland Noordzijde. De werkzaamheden in de historische binnenstad zijn op 31 maart van dit jaar afgerond. De fundering is over een lengte van ongeveer 150 meter gerenoveerd. Met het herstel moet eventueel instortingsgevaar worden voorkomen.

Explosief

Inmiddels zijn alle rekeningen binnen en blijkt dat er in 2020 223.810 euro te weinig is uitgetrokken Tijdens de werkzaamheden kwam aan het licht dat de kademuur in slechtere staat was dan voorzien. Daarnaast was de holle ruimte onder de kademuur en de bodem van de haven zo groot dat instorting van de kademuur dreigde. De holle ruimte is nu opgevuld met zand en er is extra ondersteuning aangebracht.