Brielse raad nu wel akkoord met 2,6 ton voor reparatie rotonde

Twee weken geleden kon het dagelijks bestuur van de gemeente Brielle nog rekenen op flinke kritiek. Raadsleden wilden weten of de voorgestelde oplossing in de toekomst, met extra verkeer, wel zou houden. Ze eisten nadere gegevens en uitleg die aantonen dat de stalen damwand wel de juiste oplossing is, en die kwamen er ook.

Damwand

Raadslid Anneke Witte (Vrij Voorne) vroeg in de vorige raadsvergadering uitdrukkelijk om concrete gegevens. Ze is blij met een rapport van een adviesbureau uit 2021, dat na de vergadering tevoorschijn is gekomen en antwoord gaf op haar vragen. ,,Als we die duidelijkheid eerder hadden gekregen, dan was het wat mij betreft klaar geweest. Dan had die damwand er misschien al in kunnen zitten’’, stelt Witte.

Reparatie is hard nodig. De rotonde is door zwaar vracht- en landbouwverkeer kapot gereden en dreigt letterlijk in het water te vallen. Het fietspad en het looppad glijden zachtjesaan de sloot voor het schoolgebouw van het Maerlant in. De houten damwand die de boel op zijn plaats zou moeten houden, zakt steeds verder richting het water.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.