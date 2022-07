Brielse vereniging niet blij met extreemrechtse bewondering

Brielle­naar wint grote prijs, inwoners weten wel wat ze met het geld zouden doen: ‘Doorwerken en sparen’

Een dolgelukkige inwoner van Brielle mag dertig jaar lang iedere maand 10.000 euro laten bijschrijven op zijn of haar bankrekening. Plaatsgenoten speculeren over wie de winnaar is, maar vooral ook over de vraag: wat zou jíj doen als je zoveel geld wint?

4 juli