Britt (12) is niet gewoon heel lenig, maar een slangenmens: ‘Ik wil later in het circus’

Britt is hypermobiel. Haar gewrichten zijn flexibeler dan die van andere mensen. Dat is officieel een vorm van reuma, maar Britt heeft er nooit last van gehad. ,,Ik ontdekte dat omdat Peter het vertelde. Hij kwam bij ons thuis en vroeg me wat dingen te laten zien, bijvoorbeeld mijn duim tegen mijn pols. Daarna legde hij uit dat ik hypermobiel ben. Daarom ben ik zo lenig. Ik heb er alleen voordeel van. Ik wil heel graag circusartiest worden, of heel beroemd.”



Britts voorbeelden zijn slangenmensen als Emerald Gordon Wulf en online trainster Pixie le Knot. ,,Die geeft lessen via Zoom. Dan doet ze het voor, doen de deelnemers het na en geeft zij aanwijzingen in het Engels. Mijn moeder vertaalt het dan. Laatst kwam mijn hond Zoey het beeld inlopen. Dat was wel grappig.”



Bijna dagelijks plaatsen Britt en haar moeder iets op Instagram. Er zijn inmiddels meer dan 4000 volgers. ,,Ik manage het account”, zegt Evica. ,,Ik hou de volgers in de gaten en hou de controle op wat we posten. Als moeder ben ik vaak verbaasd dat mensen zo onder de indruk zijn. Voor mij is het normaal, wat Britt doet.”