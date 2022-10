Bronzen hond Max herinnert sinds vrijdag aan zijn vermoorde geliefde joodse baasjes

Musicus Aad is een inspirator voor velen en loopt nog altijd trouw voor de muziek uit

Muzikaal leider noemt Briellenaar Aad Schrooten (68) van muziekvereniging Libertatis Primitiae zichzelf. Wellicht is muzikaal inspirator beter verwoord, want dat was en is hij voor velen. En zal hij ongetwijfeld nog geruime tijd zijn. De vraag is alleen in welke vorm.

20 oktober