Buren zijn verbaasd over ‘geblunder’ Nissewaard: ‘Er is daar altijd wat’

Politici uit de buurgemeenten zijn verbaasd over het ‘geblunder’ bij de installatie van de gemeenteraad in Nissewaard. Die moet overgedaan worden. ,,Er is daar altijd wat.”

Fractievoorzitter Rien Kap van de leidende partij IBH in Hellevoetsluis volgde het nieuws in Nissewaard vol ongeloof. Door ziekte van burgemeester Foort van Oosten werd hier het langstzittende raadslid Jan van Dijk van ONS naar voren geschoven om woensdagavond de nieuwe gemeenteraad te beëdigen. Alleen was Van Dijk, net als de rest van de oude raad, op woensdag 00.00 uur raadslid-af en dus niet bevoegd de 37 nieuw aantredende raadsleden de eed of de belofte af te nemen. In Hillegom werd dat ondervangen door de commissaris van de koning woensdag nog snel een waarnemend burgemeester voor de verhinderde burgemeester Van Erk te laten benoemen.

Quote Waarom liet de burgemees­ter z'n ambtenaren niet de provincie bellen? Rien Kap, IBH Hellevoetsluis

,,Dat Nissewaard dat naliet is een blunder. Die burgemeester is eigenwijs. Waarom liet hij z’n ambtenaren niet de provincie bellen? Daar zitten heel aardige mensen die precies weten hoe het zit”, zegt Kap. Fractieleider Bert Heijndijk van IBW Westvoorne zit met diezelfde vraag. ,,Dit zoek je toch goed uit? Ik vind dit een blunder. Het valt me ook op dat er altijd wel wat is in de politiek in Nissewaard. Een PVV-dame die al voor de beëdiging opstapt, de burgemeester die natrekt of een raadslid wel binnen de gemeente woont. Ik vind dat maar raar.”

‘Niet goed gelezen’

Nissewaard erkent een dag later dat het een fout heeft gemaakt. ,,We hebben een artikel in de kieswet niet goed gelezen. En gaan het nu zo snel mogelijk herstellen”, zegt de woordvoerster van de burgemeester. Deze verwacht dinsdagavond hersteld te zijn van corona en dan zelf de nieuwe gemeenteraad te kunnen beëdigen.

