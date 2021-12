Burenruzie leidt tot steekpartij in Spijkenisse: twee arrestaties

Amateur­voet­bal in dubio nu trainen niet meer mogelijk is: ‘Langere winterstop is een aardige oplossing’

Coronamaatregelen brengen het amateurvoetbal in een spagaat. Op zaterdag en zondag mogen er tot 17.00 uur wedstrijden worden gespeeld, maar doordeweeks trainen is onmogelijk. Voor derdedivisionist Barendrecht is spelen al weken een probleem. ,,Het duurt wel weer even om van deze ellende af te komen.”

28 november