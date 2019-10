Burenruzie Spijkenisse: ‘Geef 5000 euro of seks met je vrouw’

Update Brand in opslagkast bij chemisch bedrijf in Botlek

12:15 Bij een chemisch bedrijf aan de Chemieweg in de Botlek is vanochtend brand uitgebroken. De hulpdiensten werden iets voor 10.30 uur ingeseind toen er vanuit een opslagkast hevige rookontwikkeling ontstond. Inmiddels is de brand geblust.