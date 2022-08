Burgemeesters verbolgen over geringe opvang statushouders: ‘Benoem waar het probleem zit’

Zowel burgemeester Foort van Oosten van die gemeente als zijn collega Bert Wijbenga van Vlaardingen benadrukt dat de chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel onnodig is. Als alle gemeenten in ons land de hen toegewezen vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden opvangen, dan zouden deze niet langer bedden in de asielzoekerscentra bezet houden voor vluchtelingen die nog wachten of ze mogen blijven in ons land. En dan zou daar veel meer plek zijn en het probleem van lange wachttijden in Ter Apel zijn opgelost, zegt Wijbenga.