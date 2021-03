Buurt rouwt om bij brand omgekomen Marco (60): ‘Wie kende hem niet?’

video‘Die man met dat staartje en die hoed’, ‘die hippie’, ‘die man uit de coffeeshop'. Bewoners beschreven elkaar vrijdagavond wie de bewoner uit de Poelmanstraat in Hellevoetsluis was die bij brand in zijn flatwoning om het leven kwam. Dat was de 60-jarige Marco, een bekend gezicht in de buurt en in de Hellevoetse Vesting.

Marco werkte jarenlang in de coffeeshop in de Kerkstraat. Hij was ook één van de drijvende krachten achter het enige gratis openlucht popfestival op het eiland, Wallenpop op de Hellevoetse wallen. ,,Hij was een man die voor iedereen tijd had. Wie kende hem niet? Hij was heel vriendelijk, maar wel een einzelgänger. Hij woonde daar alleen. Hij wist heel veel van muziek", vertelt één van z'n vrienden. In zijn flatwoning op de tweede verdieping had Marco een enorme platencollectie. Wel 7000 elpees had de muziekkenner, zo schat de bekende van de Hellevoeter. ,,Toen ik de straat in kwam rijden en de brandweer druk zag blussen, rook ik al de geur van verbrande elpees. Ik vrees als ik zie hoe de flat is uitgebrand dat ze allemaal verloren zijn gegaan.”

Ernstig ziek

De vriend hoorde kort na aankomst al over de dood van Marco. ,,Dat grijpt me enorm aan”, zegt hij en valt even stil. Marco was al enige tijd ernstig ziek: longkanker. Intimi wisten dat hij niet lang meer te leven had. Maar door brand in zijn flat kwam daar vrijdagavond toch nog vroegtijdig een einde aan. Hoe die brand is ontstaan, konden de politie en de brandweer tegen middernacht nog niet zeggen. Dat moet onderzoek uitwijzen. De melding waarop de brandweer en politie afkwamen, was een uitslaande keukenbrand. Marco, die nauwelijks nog kon lopen, kon niet zelf zijn huis uitkomen.

Quote Het was een man die voor iedereen tijd had, maar wel een einzelgän­ger Een vriend van Marco

De brandweer zocht met schijnwerpers in zijn woning maar ook in enkele andere of er niet nog meer personen aanwezig waren, die uit het vuur moesten worden gered, maar dat was niet het geval. Zeventien bewoners waren toen al geëvacueerd. De meesten konden rond middernacht terug hun huis in. De huurder van een woning boven die van Marco moest de nacht elders doorbrengen, ook hadden enkele woningen last van enorme rooklucht. Die bewoners hiervan sliepen afgelopen nacht ook elders.

Eén bewoner zat tijdens de bluswerkzaamheden met zijn hondje verslagen op straat. De politie en ambulancedienst wilden zich over hem ontfermen, maar hij stamelde alleen maar dat hij hoopte weer z'n huis in te kunnen. De dood van z'n buurman greep hem enorm aan.

'Ik woonde daar vroeger’

Verderop stond Theo Schulting wat onwezenlijk te kijken naar de brandweer die met een hoogwerker de laatste vlammen bestreed. ,,In de jaren 70 woonde ik in de woning waar de bewoner is omgekomen", vertelt hij. ,,Ik woon nu in de laagbouw hier, maar destijds was dat mijn flat”, wijst hij. Dat moet onwezenlijk voelen. ,,Zeker", zegt Schulting. ,,Dat voelt heel raar.”

Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis kwam ook poolshoogte nemen en bewoners een hart onder de riem steken. ,,Ik zag de traumahelikopter cirkelen en dacht al: dat is geen goed teken", zegt ze. Even later hoorde ze dat er een dode was gevallen en spoedde zich naar het flatgebouw in de marinebuurt. Ze liet zich informeren door de politie en brandweer en sprak met geschrokken bewoners.

De politie en de brandweer doen vermoedelijk vandaag verder onderzoek naar de brandoorzaak.

