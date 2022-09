Buurt vreest overlast van 24-uurs sportschool, en ook de gemeente is er niet blij mee

Bewoners willen niet dat ‘bos’ wijkt voor tuincen­trum: ‘Nu komt Maaswijk mijn achtertuin in’

Bewoners in de Spijkenisser wijk Schenkel willen niet dat een ‘klein bos’ wijkt voor de bouw van een tuincentrum en sportschool achter hun woningen. Ook aan de overkant, in de Maaswijk, klinkt daar gemor over: ,,Het kappen van zo veel bomen kun je in deze tijd niet maken.”

15 juli