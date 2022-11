Buurtbewoners geschrokken van doodschieten Danny: ‘Hoe hij erbij lag... Ik ga vannacht niet meer kunnen slapen’

Café Dixi wil Oranje naar eerste overwin­ning brullen

De leeuwen staan voor de deur, de gevel is versierd met vlaggetjes en de nationale driekleur, en binnen is alles oranje: café Dixi in Brielle is klaar voor de WK-start van het Nederlands Elftal vanmiddag om 17.00 uur tegen Senegal.

11:05