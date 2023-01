BVNL wil nu ook gedeputeerde (en dat kan Voorne aan Zee wethouder kosten)

Vrachtwa­gen­chauf­feur ramt slagbomen van Botlekbrug

Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagochtend tegen de slagbomen van de Botlekbrug aangereden. Daardoor was de brug tijdelijk voor al het verkeer afgesloten. Ook de afrit van de A15 richting de Botlekbrug was dicht. De brug is inmiddels weer open.

11:51