Café Cheers opent ook vestiging in Brielle: ‘Die naam bekt gewoon goed’

Het Hellevoetse café Cheers heeft ook een vestiging in Brielle geopend. Dick Groeneweg (34) is in het voormalige café LetS Dens in de Nobelstraat getrokken. Daar weer voor zat café de Abdij erin.

,,De vorige eigenaar bood het café te koop aan vanwege gezondheidsproblemen. Ik nam een kijkje en proefde meteen het sfeertje van Brielle weer. Ik hou van de historische vesting en besloot dit café te kopen”, vertelt de Hellevoeter.

Stappen

Hij groeide op in Oostvoorne, maar ging stappen in Brielle. ,,Ik kwam graag in Het Vervolg en ’t Kont van het Paard. En ik draaide later als dj’s bij Het Vervolg De Lumey, Het Poorthuys en ’t Kont.”

Met Cheers Brielle, dat open is van woensdag tot en met zondag, wil hij zich onderscheiden met themafeesten, live-muziek, dj’s, pubquizen, live-sportwedstrijden en een brede keuze aan drankjes.

Engelstalig publiek

Groeneweg: ,,Over de naam hoefde ik niet lang na te denken. Je hebt in Brielle veel Nederlandse namen, met Cheers is het net even anders. Er komt in de stad best veel Engelstalig publiek dat die naam zal aanspreken. Hij bekt ook lekker.”

Het wordt druk voor Groeneweg, die ook de cafés Cheers en Overboard in de Hellevoetse Kerkstraat runt. Hij zegt dat bedrijfsleiders alles in goede banen leiden. ,,En zelf houd ik het totaalplaatje in de gaten.”

Quote Ik ben niet heel rouwig dat ik niet in de gemeente­raad kom Dick Groeneweg, eigenaar Cheers Brielle

Maar is Groeneweg niet de nummer twee op de lijst van BVNL, die vanaf 1 januari in de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee twee zetels bezet? Kan hij de cafés combineren met zijn raadswerk? De Hellevoeter vertelt dat partijgenoot Wiebe Dedert meer stemmen kreeg en de tweede raadszetel inneemt. ,,Toen ik het avontuur met BVNL aanging, had ik alleen m’n Hellevoetse zaken. Daarna kwam dit op m’n pad. Ik ben dan ook niet heel rouwig dat ik niet in de raad kom.”

