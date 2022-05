Cameratoezicht op Havenhoofd Middelharnis deze zomer

Het Havenhoofd is een recreatieplek voor jong en oud. Al langere tijd is er hier sprake van overlast en vernielingen. ‘Overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen in het aangewezen gebied hebben niet tot het gewenste resultaat geleid’, staat in het besluit van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Het cameratoezicht is nodig om ‘het risico van verstoring van de openbare orde te beperken’.