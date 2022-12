Capels raadslid Tatjana Sormaz in beeld als wethouder Voorne aan Zee

Het Capelse raadslid Tatjana Sormaz is in beeld als wethouder in de fusiegemeente Voorne aan Zee (73.000 inwoners), die zondag begint. Maandag wordt de zevenkoppige wethoudersploeg gepresenteerd. Alleen de kandidaat voor BVNL ontbrak nog.

De 54-jarige Sormaz, die nu fractievoorzitter van BVNL in Capelle aan den IJssel is, gaat als ze ‘ja’ zegt fulltime aan de slag in de nieuwe gemeente die is ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. Ze geeft later op de dag een reactie.

De Rijke ziet er van af

Aanvankelijk koos BVNL, dat samen met verkiezingswinnaar IBV, de VVD en Partij Voorne aan Zee de coalitie vormt, voor lijsttrekker Melissa de Rijke (24) als wethouderskandidaat. Zij liet de afgelopen dagen aan partijleider Wybren van Haga weten ervan af te zien omdat ze er nog niet klaar voor is. Ze wil eerst politieke ervaring opdoen in de raad als fractievoorzitter. Daarop kwam Van Haga bij Sormaz terecht.

Zij zou voor het wethouderschap niet per se hoeven te verhuizen. Een wethouder moet normaliter wonen in de gemeente waar hij actief is, maar de gemeenteraad kan ontheffing voor een jaar verlenen. En dat kan jaarlijks worden verlengd. Omdat de nieuwe gemeente pas op 1 januari start, is de zittingstermijn drie jaar en drie maanden en niet zoals elders vier jaar.

Ervaring

Onderhandelaar Rien Kap van IBV benadrukte keer op keer dat hij een ervaren college wil. ,,Er komen in een fusiegemeente veel zaken op je af, dan moet je een ervaren bestuur hebben.”

Sormaz is geboren in Belgrado in het voormalige Joegoslavië. Ze is onderneemster. In 2006 begon ze een eigen communicatiebedrijf, ze was in het verleden landelijk voorzitter van Jong MKB Nederland en ze schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD. In 2022 richtte Sormaz de Capelse afdeling van BVNL op die één zetel pakte bij de verkiezingen in maart.

Benoeming

Maandag wordt de gemeenteraad van Voorne aan Zee geïnstalleerd. Ook vijf van de zeven wethouders worden dan benoemd. Alleen de pas donderdagavond bekend geworden IBV-wethouderskandidaat Janneke Postma en de BVNL-kandidaat volgen eind januari.

