CDA-lijsttrekker mikt op zeven zetels: ‘Voor elke grote wijk en dorp willen we een wijk- of dorpsraad’

Wilbert Borgonjen is de lijstrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Voorne aan Zee. Hij mikt op zeven zetels in de gemeenteraad.

De ambities zijn aanzienlijk bij het CDA Voorne aan Zee. Borgonjen uit Zwartewaal is ervan overtuigd dat hij de kiezers voor zich kan winnen en zijn partij kan laten groeien. ,,Zeven is nu eenmaal een mooi getal. Wij gaan uit van onze eigen kandidaten en onze eigen krachtige boodschap.’’

Het lijkt op papier een grote uitdaging om die zeven van de 35 raadszetels van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee binnen te halen. Nu hebben de CDA-fracties van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne bij elkaar acht zetels, op een totaal van 57 raadszetels. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 leden de lokale afdelingen van het CDA in het land, op uitzonderingen na, nog verlies. Ook op Voorne zijn de lokale partijen groot.

Kandidatenlijst

Borgonjen heeft ontzettend veel zin in campagne voeren. Volgende week maakt het CDA Voorne aan Zee de overige kandidaten van de lijst bekend. Een lijst van in totaal veertig kandidaten, verklapt Borgonjen alvast. Gaan we oude bekenden uit de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne terugzien? Borgonjen wil op dit moment kwijt dat ook alle dorpen en kernen goed zijn vertegenwoordigd. ,,We gaan niet uit van drie, maar meer van tien voormalige gemeenten. Bij het samenstellen van de lijst hebben we daar goed naar gekeken.’’

Quote We gaan niet uit van drie, maar meer van tien voormalige gemeenten Wilbert Borgonjen, CDA-lijsttrekker Voorne aan Zee

Met Borgonjen heeft het CDA Voorne aan Zee een zeer ervaren lijsstrekker. De bestuurskundige is sinds 2018 wethouder in Westvoorne. Hij is sinds 1986 voor het CDA actief en was van 2006 tot 2018 wethouder in Brielle. Mocht het CDA in de coalitie van Voorne aan Zee komen, dan wordt Borgonjen graag weer (en voor de vijfde keer op rij) wethouder.

Dorpsraden

Borgonjen staat bekend als een zeer sportieve wethouder. Hij fietst van zijn woonplaats Zwartewaal naar het gemeentehuis in Rockanje. ,,Fietsen is een ontspannend moment. Alleen met kou en regen denk ik weleens: ‘had ik maar de auto gepakt’’, zei hij eerder tegen deze krant. Beweging is een ander speerpunt van de christendemocraten. Als het aan het CDA ligt wordt Voorne aan Zee zelfs fietsgemeente: ‘Fietsen is gezond, duurzaam en voordelig, daarom wordt Voorne aan Zee een fietsgemeente. Dat betekent brede fietspaden om de dorpen en wijken te verbinden, een fast lane naar de omliggende gemeenten en grotere (bewaakte) fietsenstallingen op plekken waar veel bezoekers komen.’

Quote Voor elke grote wijk en of dorp willen we een wijk- of dorpsraad instellen Wilbert Borgonjen, CDA-lijsttrekker Voorne aan Zee

Vanaf 1 januari 2023 gaan de drie gemeenten op Voorne op in één gemeente. Het CDA wil tegelijkertijd het gemeentebestuur meer bij de burger terugbrengen. De partij noemt participatie als één van zijn speerpunten in het verkiezingsprogramma, dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. ,,Voor elke grote wijk en of dorp willen we een wijk- of dorpsraad instellen en hiervoor een wijk- of dorpsvisie opstellen.’’ Brielle heeft al twee dorpsraden en meerdere wijkraden. In Westvoorne is Borgonjen als wethouder betrokken bij de dorpsraden in oprichting. Zo kunnen er ook dorps-wijkraden worden opgericht in de huidige gemeente Hellevoetsluis.

Zorg

Andere belangrijke punten in het verkiezingsprogramma zijn de woningbouw en de zorg. ‘Wijkzorg is nu nog een knelpunt, maar daar kunnen we als gemeente voor een deel iets aan doen. Door woonvormen zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen wordt het voor zorgaanbieders aantrekkelijker en goedkoper om de juiste zorg te leveren aan ouderen die thuis willen blijven wonen’, staat bijvoorbeeld over dat laatste in het verkiezingsprogramma.

