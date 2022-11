CDA-ministers op verkiezingsdag in Voorne aan Zee: Hoekstra mag niet bij stembureaus komen

CDA-minister Wopke Hoekstra is woensdag, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, in Hellevoetsluis.

De bewindsman van Buitenlandse Zaken komt rond 10.00 uur naar winkelcentrum de Struytse Hoeck om daar met inwoners in gesprek te gaan. Hij zal daar ook een oproep doen om naar de stembus te gaan. Daarna gaat Hoekstra naar het Evertseplein en winkelcentrum In den Bonsen Hoek. De CDA’er mag niet in de buurt van stembureaus komen, stelt de gemeente nadrukkelijk. Het CDA vindt het bezoek op verkiezingsdag niet ongebruikelijk.

Volledig scherm Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken, neemt woensdag een kijkje op het stembureau in Hellevoetsluis. © ANP

Later op de dag is collega van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, ook in Hellevoetsluis. Zij komt naar het gemeentehuis, waar de CDA-vrouw een kijkje zal nemen bij het stembureau. Er wordt daar op dat moment nog niet geteld, de stembussen sluiten woensdagavond om 21.00 uur. Bruins Slot zal onder meer overleg voeren met de drie betrokken burgemeesters: Milène Junius (Hellevoetsluis), Gregor Rensen (Brielle) en Peter de Jong (Westvoorne) en praten met drie bewoners.

Woensdag mogen de circa 60.000 stemgerechtigden in Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne naar de stembus. De eerste uitslagen worden rond 22.00 uur verwacht. De nieuwe gemeente Voorne aan Zee gaat per 1 januari 2023 in.

