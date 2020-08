Cees werd de stem van geïsoleerde verpleeghuisbewoners: ‘Mijn vrouw zat helemaal alleen op haar kamer’

Woningcor­po­ra­tie sluit alternatie­ve voedsel­bank: ‘Mensen waren dolblij met een volle boodschap­pen­tas’

14 augustus Jan Bosman heeft een alternatieve voedselbank in een berghok van een appartementencomplex in Hellevoetsluis. Woningcorporatie Maasdelta is daar niet van gediend en heeft de ruimte gesloten.