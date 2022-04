Coalitie Nissewaard rond: Nissewaard Lokaal nieuw, ONS en PvdA blijven zitten

Huishou­dens op Goe­ree-Overflak­kee zitten in de rats: er dreigt een einde te komen aan de Voedsel­bank

Er dreigt een einde te komen aan de voedselbank op Goeree-Overflakkee. Per 1 juli moet de Flakkeese voedselverstrekker vertrekken van de huidige locatie. Een alternatief is er nog niet. En daarmee zitten de 85 huishoudens op het eiland flink in de rats: die komen er wekelijks de broodnodige boodschappen halen.

6 april