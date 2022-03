Coronatestlocatie verhuist van Middelharnis naar Stellendam

Inwoners kunnen dan voor een coronatest terecht in verenigingsgebouw ‘t Haegse Huus aan de Haagsestraat 4A. De reden van de verhuizing naar Stellendam is dat de eigenaar het pand op de locatie in Middelharnis per 1 april heeft verkocht. Daarom kon de GGD het niet langer huren. De nieuwe testlocatie in Stellendam is van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur geopend.