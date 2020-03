Coronavirus grijpt om zich heen op Goeree-Overflakkee: ‘Bij mij op de gang zijn twee mensen overleden’

Sjaan Visser-Maliepaard (83) staat met haar jas aan op het balkon op de tweede verdieping van haar woning in Nieuw-Rijsenburgh. Ze heeft net een pak yoghurt naar beneden gegooid. ,,Ik haal wel even een emmer water”, lacht haar dochter Jeanet de Gans bij de vlek op de tegels. ,,Die yoghurt was net aan de datum en ze had er een paar over.” Eigenlijk valt er helemaal niet zo veel te lachen voor de familie. Visser zit al bijna tien dagen in isolatie. Twee bewoners van haar gang zijn overleden aan het coronavirus.