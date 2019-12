Corrie (87) stuurt jaarlijks ruim tweehonderd kerstkaarten: ‘Dan hoor je weer eens wat van iemand’

Hoeveel kerstkaarten ze in al die jaren heeft verstuurd, kan ze niet zeggen. Maar het moeten er volgens Corrie van Velde-Peperkamp (87) minstens 12.000 zijn geweest. Elk jaar gaan er in deze maand ruim tweehonderd kaarten de deur van de kleine eengezinswoning in Rockanje uit. Ze is er dan weken mee bezig, maar dat heeft de Rockanjese er graag voor over. ,,Dan hoor je weer eens wat van iedereen.’’

In de woonkamer van Van Velde liggen overal dozen en bakken met oude kerstkaarten die ze jaarlijks ontvangt. Alles is gesorteerd op jaartal en alfabet. Op de eettafel liggen meerdere doosjes met een paar honderd nieuwe kerstkaarten. Normaal begint de inwoonster van Rockanje, waar mensen de meeste kerstkaarten krijgen van heel Nederland, eind november al met het schrijven van al die kaarten. Dit keer is dat niet gelukt omdat ze nog niet klaar was met alles voor sinterklaas, vertelt Van Velde.

Vandaag is er dan eindelijk wel tijd voor het schrijven en versturen van kaarten. Voor haar op tafel ligt een enorme lijst met namen en adressen, die ze een voor een afwerkt. Iedereen krijgt een persoonlijke boodschap. ‘De meeste mensen deugen’, staat er op een envelop.

Maar wie zijn al die mensen? Van Velde: ,,Het zijn familieleden, buren, vrienden en kennissen. Toen ik net getrouwd was, had ik er nog niet zo veel. Maar toen moesten we weg uit Rotterdam omdat mijn man een baan in de Achterhoek kreeg. Daar hebben we acht jaar gewoond. Vervolgens zijn we hiernaartoe verhuisd. Dan krijg je dus overal buren en kennissen, en je leert steeds meer mensen kennen.’’

Vluchtelingen

Veel kaarten gaan naar voormalige vluchtelingen, die Van Velde als vrijwilliger heeft begeleid. ,,Dat doe ik al 35 jaar.’’ Op verjaardagsfeestjes levert het altijd vervelende discussies op, merkte ze al snel.

Daar trekt ze zich niets van aan. Voor haar zijn alle mensen gelijk, waar ze ook vandaan komen. En waar het kan, probeert Van Velde deze nieuwkomers te helpen. ,,Ik help ze bijvoorbeeld met de Nederlandse taal.’’

Quote Ik vind online kaarten zo onpersoon­lijk! Ik vind dat geen waarde hebben Corrie Van Velde-Peperkamp

Met sommigen van hen gaat Van Velde, die slecht ter been is, zelfs mee naar de arts. Of ze helpt hen bij het contact met allerlei instanties. ,,Je houdt er verschrikkelijk veel familie aan over’’, zegt ze. Al die oud-vluchtelingen, die inmiddels in Nederland zijn gesetteld, krijgen natuurlijk ook een kerstkaart van haar. ,,Dit is mijn traditie.’’

Online

Zou het niet veel makkelijker zijn om al die kerstkaarten online te versturen? Van Velde trekt een vies gezicht. ,,Ik vind dat walgelijk.’’ Van internet moet ze niets hebben. ,,Ik heb ook geen Facebook of WhatsApp, of hoe dat ook heet. Ik ben echt weken bezig. Ik doe altijd eerst de mensen die in het buitenland wonen, want die kaarten zijn het langst onderweg. En mensen van wie de partner is overleden, krijgen altijd een boeketje van me omdat het hun eerste kerst zonder partner is.’’

Niet iedereen stuurt een kaart terug, maar velen wel. Met online verstuurde kaarten hoeven ze bij haar niet aan te komen. ,,Nee, dat apprecieer ik niet. Dat vind ik zo onpersoonlijk! Ik vind dat geen waarde hebben.’’

Gek

Veel mensen verklaren haar voor gek. ,,Maar ik ben 87 jaar geworden, mag ik zelf weten wat ik doe?’’ zegt ze ondeugend. ,,Zolang ik leef en kan nadenken en schrijven, blijf ik hiermee doorgaan.’’