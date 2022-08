Crowdfundingsacties voor maar liefst vier nieuwe AED’s in deze wijk in Spijkenisse

Een AED op loopafstand voor alle inwoners van de wijk Waterland in Spijkenisse. Dat is waar Sylvia Kats van Stichting Waterland Spijkenisse van droomt. Duidelijk is dat nu té weinig van die levensreddende apparaten in de wijk hangen. Daarom lopen er nu maar liefst vier crowdfundingsacties voor vier nieuwe AED’s.

Zo’n AED, een automatische externe defibrillator, kan bij een hartstilstand het hartritme weer op gang brengen door een elektrische schok. Toen onlangs twee AED’s in de wijk verplaatst moesten worden, kwam aan het licht dat er nu te weinig AED’s in Waterland hangen voor voldoende dekking onder de ruim 9000 inwoners van de wijk.

Dat AED’s van levensbelang zijn, bleek afgelopen week meermaals, vertelt Kats. ,,Ik volg het 112-nieuws op de voet. We hebben meerdere reanimaties gehad de laatste tijd. Dat onderstreept hoe belangrijk het is om een AED in de buurt te hebben. Nu wil ik ook meteen een pluim geven aan de hulpdiensten, want die zijn er telkens zó snel bij.’’

Verschil tussen dood en leven

Maar toch: een AED kan het verschil maken tussen dood en leven in die cruciale minuten na een hartstilstand. Volgens Kats is het onduidelijk hoeveel AED’s er nu precíés in Waterland hangen, want mogelijk zijn niet alle apparaten op een juiste manier aangemeld op hartveilig.nl, de site die AED’s in kaart brengt. Kats: ,,Daarnaast zijn er enkele AED’s die niet áltijd beschikbaar zijn.’’

Quote Hoe meer AED’s, hoe beter natuurlijk. Elke cent telt om een leven te redden Sylvia Kats, Stichting Waterland Spijkenisse

Omdat de wijk nogal groot is, lopen er vier crowdfundingsacties voor de verschillende ‘venen’ in de wijk: Libelleveen, Krekelveen, Beverveen en Ottersveen. ,,Stel je voor dat we al één AED erbij krijgen, dan ben je al spekkoper. Hoe meer AED’s, hoe beter natuurlijk. Elke cent telt om een leven te redden’’, benadrukt Kats.

De verschillende links naar de crowdfundingsacties zijn te vinden op de website van Waterland Spijkenisse.

Volledig scherm Sylvia Kats van Stichting Waterland Spijkenisse. © Privéfoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.