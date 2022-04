D-Day voor Voorne-Putten: steunt de Kamer de verdubbeling van de N57?

Onvoltooid Verleden Je werd niet zomaar schoolmees­ter, zelfs Philips II bemoeide zich ermee

Deze week precies een eeuw geleden werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe schoolbouw van de gereformeerde School met de Bijbel aan de Strypsedijk in Tinte. Het was niet de eerste school in het gehucht. Sinds mensenheugenis kende elk dorp zijn eigen schoolhuis en schoolmeester.

8 april