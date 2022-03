‘Dader’ kofferbakmoord blijft in elk geval tot hoger beroep achter de tralies

De advocaat van Leon van M. (45), de man die een celstraf uitzit van 15 jaar voor de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne, heeft tevergeefs geprobeerd hem op vrije voeten te krijgen. Het gerechtshof in Den Haag wees zijn verzoek om hem vrij te laten af. De Briellenaar blijft in elk geval tot en met de behandeling van het hoger beroep in juni achter de tralies.

De reden is hoofdzakelijk dat het gerechtshof opdracht heeft gegeven om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. ,,Er wordt onder meer onderzoek gedaan of het dna-onderzoek dat door het forensisch laboratorium IFS is verricht, überhaupt wel was gevalideerd en betrouwbaar is’’, legt advocaat Pieter Hoogendam uit.

Gruwelijke wijze

Van M. werd in november 2019 schuldig bevonden aan de zogenoemde kofferbakmoord van 2005, waarbij Van Toledo op gruwelijke wijze om het leven kwam. De 35-jarige vrouw verbrandde levend, met haar handen aan elkaar gebonden, in de kofferbak van haar eigen auto die volgens de rechtbank door Van M. in lichterlaaie was gezet.

De alleenstaande vrouw die naast haar ouders woonde, moest dood omdat ze bij een nachtelijke inbraak in haar woning de daders had overlopen en hen later zou kunnen herkennen. Volgens getuigen zou Van M. zich later in een dronken bui hebben laten ontvallen achter de moord te zitten. Belangrijk bewijs was volgens de rechtbank dna-materiaal van Van M. dat was gevonden op een stuk stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden.

Op verzoek van Hoogendam is door The Maastricht Forensic Institute (TMFI) een contra-onderzoek uitgevoerd. Volgens de raadsman heeft TMFI de uitkomsten van het onderzoek door IFS niet bevestigd. ,,Gelet op de resultaten van het aanvullend én het contra-onderzoek kan niet langer geconcludeerd worden dat sprake is van sterke aanwijzingen dat mijn cliënt betrokken was bij het knevelen én bij de brand.’’

