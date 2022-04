Dankzij dit ‘geheugentablet’ kan Hennie (76) langer thuis blijven wonen

Er hadden platvissen en kreeften moeten leven, maar er kruipen hier vooral garnalen over de zeebodem

Er hadden anemonen, platvissen en kreeften moeten leven, maar voor de kust van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee kruipen vooral garnalen over de zeebodem. Volgens natuurorganisaties is de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte in 2008 mislukt. Ze stappen naar de rechter.

