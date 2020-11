Danny (26) uit Spijkenisse maakt de droom van zijn opa waar en brengt zijn eigen Baron Spiced Rum op de markt

Advocaat van metrobe­stuur­der: ‘Hij is aan de dood ontsnapt en werd meteen aangehou­den’

4 november De advocaat van de metrobestuurder, die in de nacht van zondag op maandag met de metro door het stootblok schoot en vervolgens op een walvisstaart belandde, laat van zich horen. Kim Kuster wil de geruchten die rondgaan over haar cliënt in de kiem te smoren. ,,Niets in het onderzoek wijst op enig verwijtbaar of strafbaar handelen.’’