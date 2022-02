Danny ziet minister Mark Harbers aan voor crimineel (en doet z’n deur niet voor hem open)

INTERVIEW Erasmus Universi­teit koos bewust voor deze jonge nieuwe baas: ‘Ik kan iets opbouwen’

Sinds enkele maanden is Annelien Bredenoord (42) de baas van de Erasmus Universiteit. Zij heeft uitgesproken ideeën over de rol die dit Rotterdamse wetenschapsbolwerk dient te vervullen. Een universiteit van de straat, die onderzoek doet naar armoede en rellen in Rotterdam-Zuid. En die een algoritme ontwikkelt waardoor mensen op Facebook wél elkaars ideeën te lezen krijgen. ,,Het raakt me dat hele groepen in de samenleving niet meer met elkaar in gesprek zijn.’’

30 januari