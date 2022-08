‘Dat kan ik niet gedaan hebben’, zei Rovilliën R. toen hij werd geconfronteerd met zijn moord op stewardess Rachel

Want volgens de advocaat van R., Gerald Roethof, is er een stijgende lijn in zijn gezondheid te zien. Dat R. nog in leven is, kun je volgens Roethof gerust een wonder noemen. ,,Hij was er medisch beroerd aan toe, maar inmiddels is hij iets mobieler. Hij kan zich steeds beter verwoorden’’, stelde Roethof dinsdagmiddag bij de voorbereidende zitting in de Dordtse rechtbank.