De ‘noodoplossing’ vaart sinds vandaag tussen Rozenburg en Maassluis: ‘Ze regelen in elk geval wat’

450 jaar Brielse vrijheid verpakt in moderne dansvoor­stel­ling: ‘Met een geweldige intensi­teit’

Hoe vat je 450 jaar Brielse vrijheid in een moderne dansvoorstelling? Met die vraag is choreograaf en dansdocent Marjolijn Breuring samen met twaalf danseressen en een componist aan de slag gegaan. Het resultaat is de voorstelling HOOP, die een stuk verder gaat dan alléén de inname van Den Briel door de watergeuzen.

15 oktober