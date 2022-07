Dé vraag op Vestingpop: komt Duncan Laurence langs?

De 28-jarige zanger vierde in augustus 2019 met zijn plaatsgenoten zijn winst op het Eurovisie Songfestival. Hij won met het nummer Arcade, dat hij toen natuurlijk voor zijn vele fans ten gehore bracht. Het publiek was in extase dat een van hen de zege met hen kwam vieren.

Over drieënhalve week treedt singer-songwriter Will Knox uit Londen op Vestingpop op, de man met wie Duncan het winnende Arcade schreef. ,,We rekenen er niet op dat Duncan komt”, zegt organisator Petra Ronde, maar ze kan het ook niet uitsluiten.

Ze weet nog goed hoe de jonge Hellevoeter haar in 2018, na zijn optreden op het kleinere podium, vroeg of hij alsjeblieft volgend jaar op het grote mocht staan. ,,En toen werd hij opeens heel groot, met de winst op het songfestival. En stond hij daar op het hoofdpodium om met zijn vrienden feest te vieren in de stad waar hij opgroeide.”

Van Dik Hout

De hoofdact op Vestingpop is de nederpopband Van Dik Hout, die in 2021 al zou optreden. Toen ging het festival vanwege corona niet door. Ronde geeft hoog op van de Groningse formaties Orange Skyline en The Vices. Orange Skyline is een postpunk-revivalband die volgens haar ‘heel groot gaat worden’. ,,Dat verwacht ik ook van The Vices. Zij staan in het voorprogramma van Kensington.”

Tijdens het gratis toegankelijke festival op het Zuidfront spelen tussen 14.00 en 24.00 uur ook het Rotterdamse synthpopduo Kuzko, singer-songwriter Joost Wander uit die stad, rock-punkband The Royal Spuds en lokaal talent. Er mogen 2500 toeschouwers tegelijk op het terrein. Beveiligers houden hier toezicht op.

Volledig scherm The Vices is één van de acts waarvan veel wordt verwacht. © Fred Leeflang

