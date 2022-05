De Vries leidt PvdA-fractie tot Stengs besluit neemt: ‘Ik ben toch met pensioen’

De coalitiepartij staat Wouter Struijk andermaal af als wethouder. Zijn benoeming wordt volgende week verwacht. Kieboom vindt het na vier jaar dat ze de vijfkoppige PvdA-fractie leidde genoeg, zegt De Vries. ,,Er is beslist geen sprake van problemen of ruzie”, verzekert hij. ,,Ik heb de vorige periode al een tijd het fractievoorzitterschap overgenomen omdat zij het druk met haar werk had.”

Kieboom werkt in een ziekenhuis en had het destijds te druk met de zorg aan coronapatiënten . De Vries kon het extra werk er wel bij nemen ‘omdat ik toch met pensioen ben’. Tot zijn pensionering was de Zuidlander directeur van de woningcorporatie De Zes Kernen in het toenmalige Bernisse.

Hoe lang hij fractieleider blijft, hangt af van de vraag of Hanneke Stengs het stokje over wil en kan nemen, zegt De Vries. ,,Zij is net met een nieuwe baan begonnen en moet kijken of ze het kan combineren.” Stengs zat eerder in de raad en was voorzitter van de PvdA Nissewaard.