Deze grote cabaretiers en zangers komen volgend seizoen naar Spijkenisse

Met Youp van ’t Hek, Patrick Laureij, Freek de Jonge, Richard Groenendijk, Jandino, Tineke Schouten, Peter Heerschop en Viggo Waas, Lenette van Dongen en Claudia de Breij (met een try-out van de oudejaarsconference) staat het cabaretaanbod in de zeshonderd zitplaatsen tellende grote zaal komend seizoen als een huis. ,,Soms is het lastig omdat artiesten graag in grotere zalen met minimaal achthonderd stoelen willen spelen, maar dankzij de persoonlijke contacten lukt het hen toch hier te krijgen”, meldt theaterdirecteur Rob van Wijk trots. Met het grote cabaretaanbod wordt ingespeeld op de wens van het publiek.