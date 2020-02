Deze jonge chefkok opent eigen Aziatisch restaurant in Struytse Hoeck: ‘Iets unieks in Hellevoet’

Er wordt nog hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten, want vandaag is het dan zover. De Brielse Bob Groeneveld opent vandaag het Aziatische restaurant Shine in winkelcentrum Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. Dat doet hij niet alleen, maar samen met compagnon en voormalige baas Jessy Ye. ,,Ik heb er onwijs veel zin in. Ik kan niet wachten om in de keuken te staan.''