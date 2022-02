Deze vlieger kan 150 huishoudens van energie voorzien, maar natuurorganisaties maken zich zorgen

Het ene groene initiatief staat daarmee nu lijnrecht tegenover het andere. Vogelonderzoeker Van Straalen (38) zag een grote verstoring bij vele vogelsoorten in het gebied. Wat dat in de praktijk betekent? Dat de tienduizenden (!) brandganzen, kleine zwanen en goudplevieren allemaal wegvliegen, zegt hij. ,,Vogels zien en horen die kite en denken: gevaar, wegwezen’’, vertelt Van Straalen. ,,Ze weten niet wat het is, maar associëren het met een grote roofvogel. Daardoor raken ze in paniek en slaan ze massaal op de vlucht.’’