Dieven met busje op zoek naar scooters en motoren in Spijkenisse

Wijkagent Marco Langerak zegt dinsdag dat de wijk Schiekamp en omgeving in trek zijn bij dieven. Ze rijden rond met een bestelbus en laden op onbewaakte ogenblikken de scooters en motoren die ze op het oog hebben in. Van verschillende kanten hoorde de politie na een diefstal dat een bestelbus is gezien.

Langerak roept inwoners op iets meer op te letten op verdachte situaties. Hij zegt dat de ontvreemde scooters langs de openbare weg stonden en met een extra slot waren beveiligd. Dat weerhield de dieven niet.

Legergroen

Daar kan Rachelle Kleij-Farenhout uit Spijkenisse over meepraten. Haar scooter werd, terwijl ze aan het werk was, gestolen ter hoogte van het politiebureau. Het ging om een heel bijzondere uitvoering, een Zip Piaggio in de kleur legergroen. De vrouw heeft op Facebook een oproep gedaan of mensen die hem zien rijden contact met haar willen zoeken.

De politie doet hetzelfde, zij wil ook in contact komen met mensen die een diefstal hebben gezien of er meer over weten. De afdeling Veel Voorkomende Criminaliteit van de politie heeft de zaak in onderzoek.

