Discussie over doortrekken van metro naar Hellevoetsluis of Brielle: 'Dit is niet realistisch’

POLLHet wel of niet doortrekken van de metrolijn vanaf Spijkenisse naar Hellevoetsluis of Brielle. Het is een discussie die om de zoveel jaar weer oplaait, zeker als de bereikbaarheid van Voorne-Putten weer te wensen overlaat. Nu de Calandbrug maandenlang afgesloten is, klinkt de vraag: is die lijn niet noodzakelijk?