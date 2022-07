Dit gezin viert vakantie op camping om de hoek: ‘Je moet er niet aan denken om nu op Schiphol te staan’

Nederlan­ders vieren vakantie in de Hoeksche Waard: ‘Zelfs mensen uit Oud-Beijerland kamperen hier’

Campings in de Hoeksche Waard zitten vol met Nederlandse toeristen, die vanwege de coronacrisis een vakantie in eigen land verkiezen boven tropische stranden of een stedentrip naar een wereldstad. ,,Er kamperen hier mensen die gewoon in Oud-Beijerland wonen. Ze rijden naar huis om te douchen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

4 juli