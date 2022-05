Dit in Spanje opgedoken schilderij van Willem van Oranje was spoorloos, nu is het in Brielle te zien

Na 1944 is het olieverfportret niet meer gesignaleerd. Enkele jaren geleden is deze Willem van Oranje aangetroffen in een particuliere verzameling in (hoe ironisch) Spanje. Vervolgens kwam het via een Nederlandse kunsthandelaar in bezit van een Nederlandse verzamelaar nabij Delft. Het paneeltje wordt tentoongesteld op de tentoonstelling Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten, die van 12 juni tot en met 28 augustus is in het Historisch Museum Den Briel. ,,Het portret is niet eerder tentoongesteld en gepubliceerd en wordt een pronkstuk van de tentoonstelling’’, zegt museumdirecteur Marijke Holtrop verheugd.