Dit is ‘het kantoor van de toekomst’: werkplek met een sportschool, lunchcafé én cocktailbar

GGD heropent grootste prikloca­tie en maakt zich op voor corona-najaarsac­tie

We staan opeengepakt in bomvolle treinen en metro’s om naar de Kuip of naar het North Sea Jazz Festival te gaan en we lijken er weinig aan over te houden. Zijn we met z’n allen in Rotterdam nu zo goed ingeënt en beschermd tegen corona? Is het virus op z’n retour? Of steken we onze kop in het zand?

21 juli