Dit is het letterlijke dieptepunt van de Blankenburgtunnel: ‘Achter deze muur zit 30 meter water’

,,Hierachter zit een muur van 30 meter water”, wijst Robbert de Groot, directeur uitvoering bij aannemerscombinatie Baak. Hij staat onder in de bouwput aan de Rozenburgse kant van de tunnel in aanleg voor een stalen afscheiding. ,,Het is hier ongeveer 10 meter onder de bodem van het Scheur”, schat hij. De werkplek is te bereiken met twee verschillende liften die bouwers en bezoekers naar deze diepte brengen. Over ruim twee jaar rijden hier auto’s heen en weer tussen Rozenburg, Maassluis en Vlaardingen, van de A15 over de nieuwe A24 naar de A20 en weer terug.