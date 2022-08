Dit is het schoonste strand van Nederland: ‘Hier komt ander volk dan in Scheveningen of Zandvoort’

Hier wordt het superjacht van Jeff Bezos in het geheim afgetim­merd: ‘Wij mogen niets zeggen’

Het superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos is aangekomen in Rotterdam, zonder dat de iconische brug De Hef uit elkaar is gehaald. Het speeltje van de internetmiljardair ligt bij jachtbouwer Greenport in de Eemhaven. ,,Vorige week lag hier nog het schip van Steven Spielberg.”

3 augustus