Dit is hoe het nieuwbouwproject in het centrum van Spijkenisse eruit komt te zien

Het Kolkplein stond tot nu toe bekend als een winkelgebied, maar verandert met dit nieuwbouwproject meer in een woongebied. De appartementen zijn verdeeld over drie verschillende gebouwen. Op dit moment zijn de sloop- en bouwwerkzaamheden voor de eerste fase van in totaal 96 huurappartementen gestart. Centrumpoort wordt de naam van het project.

De kleinste huurappartementen hebben een oppervlakte van 60 vierkante meter, de grootste 135 meter. Deze komen in een gebouw op de hoek van van de J.M. den Uyllaan-Schenkelweg, aan de kant van het Kolkplein. De woningen zijn energiezuinig door het gebruik van onder meer zonnepanelen en bodemwarmtepompen. Onder het complex komt een parkeergarage met op het dak een binnentuin.

Startpunt van meer

De 96 huurappartementen zijn het startpunt van een groot appartementencomplex. De precieze data voor de bouw zijn nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat er tegenover deze huurappartementen nog 54 woningen komen. Tot slot verrijzen aan de overzijde van de J.M. den Uyllaan twee gebouwen met allebei 72 appartementen. Het is nog niet bekend of dit huur- of koopappartementen worden.

Op de begane grond komen geen winkels of andere voorzieningen. Hiervoor kunnen de mensen het beste naar de winkels in het stadscentrum, waar je lopend of fietsend in ongeveer vijf minuten bent. Voor natuurliefhebbers is het Bernissegebied dichtbij en met de auto ben je in rond het halfuur op het strand van Hellevoetsluis en Rockanje.

De appartementen gaan naar verwachting midden 2023 in de verhuur, ook al staat dit nog niet vast. De huurprijzen zijn eveneens nog niet bekend. Geïnteresseerden kunnen zich op www.centrumpoort.nl aanmelden om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom het project.

