Dode bij schietpartij in Zuidland, mogelijke verdachte crasht op hoge snelheid op A15

updateBij een schietpartij aan de Zoetemanring in Zuidland is zondagavond een persoon om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is in groten getale aanwezig in het dorp voor onderzoek.

De politie wil nog niks loslaten over de identiteit of het geslacht van het slachtoffer. Volgens buurtbewoners waren er even na 22.30 uur meerdere schoten te horen aan de Zoetemanring, een straat in een rustige woonwijk in Zuidland, een dorp onder de rook van Spijkenisse. Het slachtoffer zou nabij een parkeerplaats zijn bezweken aan schotwonden.

Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren, was een reanimatiepoging door hulpverleners helaas tevergeefs. Een een traumahelikopter landde nog wel in Zuidland, maar die vertrok even snel als die gekomen was. Vele buurtbewoners verzamelden zich na het incident op straat. Even verderop lag het lichaam van het slachtoffer onder een tent.

Een mogelijke verdachte van het schietincident is aangehouden. Hij crashte op de A15 met hoge snelheid, raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de wagen is aangehouden en onderzocht wordt of er een link is met de schietpartij, laat een woordvoerster van de politie weten.

‘Ik ga vannacht niet meer kunnen slapen’

Een inwoonster van Zuidland kreeg een bericht op een reanimatie-app op haar telefoon. Er is hulp nodig op de Zoetemanring, las ze. Toen ze daar met een AED in de hand aankwam, zag ze dat agenten al druk bezig waren met het reanimeren van het slachtoffer.

,,Ik heb die man zien liggen, en het zag er niet goed uit’’, vertelt de vrouw, die anoniem wil blijven. ,,Buurtbewoners vertelden me dat ze schoten hadden gehoord, en geschreeuw. Hoe die man erbij lag... Nee, ik ga vannacht niet meer kunnen slapen. Ik wist toen al vrij zeker dat hij was overleden.’’

