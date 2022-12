Dodelijke schietpartij, explosiegevaar en kogelbrief in de bus: ‘ongekende geweldsgolf’ teistert Nissewaard

Senioren eisen veilige woonbuurt: ‘Ze stoppen rare figuren in die flats’

Ouderen in de voormalige 55-plusflat in de Spijkenisser Mizarstraat eisen dat huisbaas Maasdelta voor een veiligere woonomgeving zorgt. Donderdag zaten ze weer uren in spanning na de vondst van een explosieve stof in een flatwoning naast hun complex.

2 december