Dominique was koninklijk bloembindster voor één dag: ‘Het was de kers op de taart’

Bloembindster Dominique Westerveld kreeg de opdracht van haar leven. Ze verzorgde de bloemen in de Sint-Catharijnekerk in Brielle voor het bezoek van koning Willem-Alexander.

Donderdag was Westerveld gewoon in haar zaak bezig. Op het tijdstip dat de koning in Brielle zou arriveren excuseerde ze zich tegenover haar klanten. Ze moest ze even meenemen in haar ‘koninklijk bloemmoment’. Via de live uitzending op haar telefoon zag ze haar eigen werk. ,,Een pad van gekleurde bloemen leidde tot de koning’’, vertelt de Vierpolderse trots.

Kers

De bloembindster was heel blij toen ze de opdracht voor de opening van het herdenkingsjaar 1572 kreeg. ,,Later hoorde ik dat er koninklijk bezoek zou komen. Dat maakte het natuurlijk extra spannend. Het was de kers op de taart.’’

Ze moest de kleuren blauw, rood en oranje in de bloemstukken verwerken. Uiteindelijk zaten er tal van bloemen in: oranje gerbera’s, Franse rode tulpen, blauwe gentianen, blauwe oxypetalum, oranje goudsbloemen en rode rozen met de naam Red Eye.

Bloemenring

De bloembindster was woensdag bijna de hele dag in de kerk om de bloemstukken te plaatsen. Toen de koning binnenkwam waren de kleine boeketten op de tafeltjes en grotere stukken op de bar in beeld. Opvallend waren ook twee guirlandes naast het podium. Anderen kwamen via de andere ingang naar binnen. Westerveld: ,,Daar stond een bloemenring om iedereen te verwelkomen.’’

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Volledig scherm Een guirlande in de Sint-Catharijnekerk. © BloemMomenten

Het was Westervelds eerste ‘koninklijke’ opdracht. In 1998 begon ze als 21-jarige een eigen bloemenwinkel op de Turfkade in Brielle. Na vijf jaar stopte ze daarmee en ging ze in de financiën werken. Twee jaar geleden pakte ze haar oude werk weer op. Ze heeft nu haar eigen zaak BloemMomenten aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis, net buiten de gemeente Brielle. Westerveld vindt het mooi dat mensen naar haar toekomen bij lief en leed. ,,Donderdag was ook weer een moment van verbinden.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.