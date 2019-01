Dozen vol met steunbetuigingen gaan toch naar mishandelde Tommy

Hellevoet­se ouderen krijgen computer­les: 'Het is nog allemaal abracada­bra'

14:23 Het versturen van een e-mailtje of een foto. Het is iets waar de meesten niet eens over hoeven na te denken. Maar dat het toch niet voor iedereen geldt, bleek gisteren wel tijdens de open dag van Senioren On Line in Hellevoetsluis. ,,Het is nog allemaal abacadabra.''