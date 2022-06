Drie raadsleden stappen uit lokale partij in Goeree-Overflakkee en starten eigen fractie

Auto te water en raakt meerkoet­nest, brandweer en dierenambu­lan­ce ter plaatse

Een auto is vrijdagavond in het water gereden in Hellevoetsluis, nabij de N57. Tijdens het ongeval heeft de auto een nest met meerkoeten geraakt. De dierenambulance is ter plekke gekomen om de jonge beestjes te helpen.

