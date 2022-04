Drugsvaten uit illegaal bewoonde boerderij gehaald

24 maanden cel voor seks met 13-jarig meisje in centrum Almelo

Een 31-jarige man uit Goeree-Overflakkee is veroordeeld tot 24 maanden cel omdat hij seks had met een 13-jarig meisje uit Almelo. De man sprak vorig jaar met het kwetsbare meisje af in het centrum van die stad, bij zijn auto in de parkeergarage moest zij seksuele handelingen bij hem verrichten. Na afloop gaf hij haar 100 euro.

